Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı
Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:43

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

Cuma gününe ilişkin İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesinti listesi belli oldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 8 Ekim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 8 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 08.10.2021 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA