Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 8 Ekim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 8 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 08.10.2021 09:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

