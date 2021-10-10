Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|10.10.2021 12:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|10.10.2021 12:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.