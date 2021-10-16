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Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:09 Son Güncelleme: 16.10.2021 19:10

İSKİ duyurdu! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ duyurdu! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim 2021 su kesintisi programını açıkladı. Ülkemizdeki su kesintileri işlerin aksamasına sebep oluyor. Vatandaşlar günlük işlerini halletmek için kurumun resmi sitesinden kesintilerin yaşanacağı bölgeleri ve saatleri an be an takip ediyor. İSKİ suların neden kesileceğini ve hangi günler arasında olacağı saatleri de duyurdu. Peki Sular ne zaman gelecek? 16 Ekim 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi programı sizlerle…

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programı kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Evinde, işyerinde veya seyahatte kesintiye uğrayan vatandaşlar kesinti listesine bakıyor. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılmaktadır. Peki İstanbul'da sular hangi bölgelerde kesik? İşte 16 Ekim 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kemankeş Mah,Tom Tom Mah,Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Hacı Mimi Mah,Emekyemez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 16.10.2021 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.10.2021 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.10.2021 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.10.2021 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ duyurdu! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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