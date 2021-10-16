İSKİ duyurdu! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programı kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Evinde, işyerinde veya seyahatte kesintiye uğrayan vatandaşlar kesinti listesine bakıyor. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılmaktadır. Peki İstanbul'da sular hangi bölgelerde kesik? İşte 16 Ekim 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kemankeş Mah,Tom Tom Mah,Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Hacı Mimi Mah,Emekyemez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 16.10.2021 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2021 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2021 12:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.