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Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ekim 2021 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 19 Ekim 2021 günü suların kesileceği bölgeler ve saatler…

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 19 Ekim 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; 19 Ekim 2021 Salı günü Kadıköy, Silivri gibi bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 08:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 07:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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