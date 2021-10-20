İSKİ su kesintisi 20 Ekim 2021: Sular ne zaman gelecek?

İSKİ, 20 Ekim 2021 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar internet üzerinden kesinti programını araştırıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelere su verilemeyecek? İşte İSKİ 20 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Çanakça Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2021 22:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



