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Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:29

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

21 Ekim 2021 Perşembe sabah saatlerinde İstanbul'da birçok ilçeye su verilemeyeceği açıklandı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 21 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Abdurrahman Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 08:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı
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