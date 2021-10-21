Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

21 Ekim 2021 Perşembe sabah saatlerinde İstanbul'da birçok ilçeye su verilemeyeceği açıklandı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 21 Ekim 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Abdurrahman Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2021 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Battal Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2021 08:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.