İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 24 Ekim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 24 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi. 24 Ekim İstanbul su kesintisi listesi şöyle;
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tahtakale Mah,Merkez Mah,Cihangir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepesi Terfi Merkezinde Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|24.10.2021 06:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah,Güvercintepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepesi Terfi Merkezinde Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|24.10.2021 06:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Turgut Özal Mah,Süleymaniye Mah,Talatpaşa Mah,Yunus Emre Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Üçevler Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Sultaniye Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Aşık Veysel Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Pınar Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepesi Terfi Merkezinde Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|24.10.2021 06:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Molla Fenari Mah,Süleymaniye Mah,Alemdar Mah,Beyazıt Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.10.2021 01:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.10.2021 21:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.