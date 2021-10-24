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Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:02 Son Güncelleme: 24.10.2021 09:04

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı! İSKİ güncel su kesinti listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı! İSKİ güncel su kesinti listesi

Pazar gününe ilişkin İSKİ su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İSKİ güncel su kesintileri listesi ve kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul'da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler bu noktada merak ediliyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile kesintinin başlangıç ve bitiş tarihi öğreniliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 24 Ekim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 24 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

24 EKİM 2021 İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi. 24 Ekim İstanbul su kesintisi listesi şöyle;

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Merkez Mah,Cihangir Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezinde Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 24.10.2021 06:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezinde Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 24.10.2021 06:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Turgut Özal Mah,Süleymaniye Mah,Talatpaşa Mah,Yunus Emre Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Üçevler Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Sultaniye Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Aşık Veysel Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Pınar Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezinde Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 24.10.2021 06:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Süleymaniye Mah,Alemdar Mah,Beyazıt Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.10.2021 01:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.10.2021 21:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı! İSKİ güncel su kesinti listesi
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