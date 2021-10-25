Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 25 Ekim 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; 25 Ekim 2021 Pazartesi günü bazı bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi