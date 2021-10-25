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Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:46

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ekim 2021 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Günlük planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi sizlerle…

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 25 Ekim 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; 25 Ekim 2021 Pazartesi günü bazı bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.10.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
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