Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden su kesintisi olan ilçeleri paylaşıyor. Gelen anlık bilgiye göre üç ayrı ilçede bugün sabah saatlerinden itibaren kesintinin olacağı bilinirken vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var?" sorularına yanıt arıyor. İşte İSKİ 27 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Boğazköy İstiklal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.10.2021 12:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çakmaklı Mah,Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.10.2021 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.10.2021 10:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rüzgarlıbahçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.10.2021 10:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Halkalı Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.10.2021 11:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Caddebostan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.10.2021 10:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fındıklı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.10.2021 11:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.10.2021 09:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]