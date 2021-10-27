Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden su kesintisi olan ilçeleri paylaşıyor. Gelen anlık bilgiye göre üç ayrı ilçede bugün sabah saatlerinden itibaren kesintinin olacağı bilinirken vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var?" sorularına yanıt arıyor. İşte İSKİ 27 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı