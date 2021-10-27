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Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:31

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

Su kesintisi olan ilçelerde binlerce vatandaş sabah saatleriyle beraber karşılaştıkları arıza karşısında "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var? Sorularını gündeme taşıdı. 27 Ekim tarihli listeye göre İstanbul’un belirli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Arıza bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kaynaklanırken kesintinin biteceği saatler de duyuruldu. Peki, Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden su kesintisi olan ilçeleri paylaşıyor. Gelen anlık bilgiye göre üç ayrı ilçede bugün sabah saatlerinden itibaren kesintinin olacağı bilinirken vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var?" sorularına yanıt arıyor. İşte İSKİ 27 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah,Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 11:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı
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