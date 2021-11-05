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Giriş Tarihi: 5.11.2021 11:50

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 5 Kasım 2021 Cuma İSKİ İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 5 Kasım 2021 Cuma İSKİ İstanbul su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından İstanbul için planlı su kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; 5 Kasım Cuma bugün Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer gibi ilçelerde bir süreliğine su kesintisi yaşanacak. Kesintinin yaşanacağı ilçeleri öğrenmek isteyenler “Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; 5 Kasım 2021 Cuma İSKİ İstanbul su kesinti listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İSKİ İstanbul su kesinti listesi güncel olarak yayınlanırken kesinti yaşanacak ilçeler arasında Silivri, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçeler yer alıyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 5 Kasım 2021 Cuma İSKİ İstanbul su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 5 KASIM 2021 CUMA

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Ortaköy Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Nisbetiye Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.11.2021 10:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Osmanağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.11.2021 10:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Erenköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.11.2021 11:29

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.11.2021 10:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.11.2021 10:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Küçüksu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.11.2021 10:08

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 5 Kasım 2021 Cuma İSKİ İstanbul su kesintisi
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