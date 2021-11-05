"Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İSKİ İstanbul su kesinti listesi güncel olarak yayınlanırken kesinti yaşanacak ilçeler arasında Silivri, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçeler yer alıyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 5 Kasım 2021 Cuma İSKİ İstanbul su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 5 KASIM 2021 CUMA

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Nisbetiye Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.11.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.11.2021 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.11.2021 11:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.11.2021 10:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.11.2021 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.11.2021 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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