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Giriş Tarihi: 14.4.2022 13:06 Son Güncelleme: 14.4.2022 13:15

İlk tweete şaşırtan NTF teklifi: Yalnızca 280 dolar

İlk tweete şaşırtan NTF teklifi: Yalnızca 280 dolar

Jack Dorsey'ın ilk tweet’ini NFT olarak 2,9 milyon dolara satılmıştı. NFT’yi tekrar satmak için açılan açık arttırma karşısında şok teklif geldi. Milyon dolar verilen NFT için en fazla 280 dolarlık teklif geldi.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'ı ilk tweet'i geçtiğimiz yıl NFT olarak 2,9 milyon dolara iş adamı Sina Estavi tarafından satın alınmıştı. Estavi, OpenSea üzerinden satışa sunduğu NFT için 14.969 Ethereum, güncel fiyatıyla yaklaşık 49 milyon dolar olarak belirlemitşi. Ancak Estavi NFT'yi tekrar satmak için açtığı açık arttırma karşısında şok oldu. Milyon dolar verdiği NFT için 6 ila 280 dolar arasında 7 teklif aldı.

Twitter'ın kurucu ortağı olan Jack Dorsey tarafından atılan ilk tweet'i NTF olarak satılmıştı. İran asıllı kripto girişimcisi Sina Estavi tarafından 6 Nisan'da alınan bu tweet bir haftalık açık arttırma sonucunda en yüksek 280 dolarlık bir teklif aldı. NTF'yi satıp satmayacağı ise merak konusu.

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İlk tweete şaşırtan NTF teklifi: Yalnızca 280 dolar
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