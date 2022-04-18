Yeni Dyson Airwrap Multi-Styler Türkiye’de!

Şirketin 'şimdiye kadarki en iyi performansa sahip saç şekillendiricisi' olarak tanıttığı yeni Dyson Airwrap, kullanıcılar için de pek çok avantaj sağlıyor. Şirketi kurucusu James Dyson'ın sözlerine göre yeni şekillendirici, daha hızlı ve kolay şekillendirme için yön değiştiren başlıklara, yeniden tasarlanmış fırça başlıklarına ve yeni, çok fonksiyonlu bir Coanda etkili düzleştirici kurutma başlığına yer veriyor.

Eski modele sahip olan kullanıcılar yeni başlıklarla ürünlerini güncelleyebilecek.

Dyson, daha önceki Airwrap saç şekillendiricisi olan kullanıcıların sadece yeni başlıkları alarak ürünlerini güncelleme şansı tanıyor. Sürdürülebiliriği hedef alan bu uygulamada daha güçlü bir hava akımı hızı, basıncı ve kontrolü seviyesine ulaşmak için havalandırma deliklerini küçültülmesiyle elde edilen bir başarı karşımıza çıkıyor.

Ürün hakkında yapılan tanıtımda şunlara da değinildi;

"Dijital bir dünyada tasarım yapmak, fiziksel prototip oluşturmaya olan bağımlılığı azalttığından, bunun sonucunda kullanılan enerji ve malzemeleri önemli ölçüde aza indiriyor. Daha önce hiç görülmemiş bir hava akımı hızı, basıncı ve kontrolü seviyesine ulaşmak için havalandırma deliklerini küçültülmesinde elde edilen başarı, mühendislerin deneme yanılma sürecinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. "

Yeni Dyson Airwrap Multi-Styler, ülkemizde 8.999 TL'den satışa sunuldu.