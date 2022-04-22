NFT’nin Türkçe karşılığı belli oldu

Ders sonunda sosyal medya hesabında bir anket başlatan Koç, takipçilerine "NFT yani non-fungible token teriminin karşılığı sizce ne olmalı?" sorusunu yöneltti. Anket sonucunda şu açıklamayı yaptı:

"Ankete gösterilen yoğun ilgi hepimizi memnun etti, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gelen önerilerin hepsi bizim için çok kıymetliydi, anketi sonlandırdığımızda ekibim titiz bir çalışma yürüterek önerileri tek tek inceledi. Sonrasında yaptığımız değerlendirmeleri TDK ile paylaşarak ortak bir çalışma başlattık. Anket sonucunda gelen önerileri önce 80'e, sonrasında 10'a düşürdük. Nihai kararımızı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de katkılarıyla 'Nitelikli Fikri Tapu'dan yana kullandık. Seçenekleri değerlendirirken hem anlam bütünlüğüne hem de kısaltmanın küresel anlamda yer bulması için arama motorlarında yine NFT'ye karşılık gelmesine özen gösterdik."

"NE FE TE"

Koç, Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlenen NFT'nin kısaltılmışının "Ne Fe Te" olarak okunması gerektiğini belirtti.

NFT Nedir

Son dönemlerde sık sık duyduğumuz NFT kavramı, Non-Funglible Token ya da Türkçe adıyla Nitelikli Fikri Tapu, kripto paralardan farklı olarak takas edilemeyen bir dijital eser olarak adlandırılabilir. Dijitale taşınan bir fotoğraf ya da eser milyonlarca lira karşılığında satılıyor. Satın alınan token, yalnızca alan kişiye ait oluyor ve türünün tek örneği bir dijital varlık anlamına geliyor. Finans, sanat, otomotiv hatta mağazacılıkta bile bu kavramları duyuyoruz. NFT teknolojisi, müzik, oyun, film hatta kıyafet koleksiyonu gibi birçok alanda hizmete sunuluyor. NFT takas edilemez ancak satın alınabilir ve tekrar satılabilir. Çünkü kopyalanması mümkün olmayan dijital bir imzaya sahiptir. NFT'ler satın alınabilir ve tekrar satılabilir.