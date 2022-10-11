iPhone kullanıcıları Harry Potter büyülerini yapabiliyor!

Hey Siri, Lumos Maxima - "El Fenerini Ayarla" eylemini ekleyin, "Aç" olarak ayarlayın ve "Parlaklık" kaydırıcısını maksimuma çıkarın.

Hey Siri, Silencio - "Odağı Ayarla" eylemini ekleyin, "Kapatılana kadar "Rahatsız Etmeyin" modunu "Aç" olarak ayarlayın.

Hey Siri, Sonorus - "Ses Seviyesini Ayarla" eylemini ekleyin, "% 100" olarak ayarlayın."

Hey Siri, Quietus - "Ses Seviyesini Ayarla" eylemini ekleyin, "% 50" olarak ayarlayın."

Hey Siri, Bana İşaret Et - "Uygulamayı Aç" eylemini ekle ve uygulama olarak "Pusula" yı seç.

Hey Siri, Muffliato - "Ses Seviyesini Ayarla" eylemini ekleyin ve düşük bir miktara değiştirin.

İlk Potter romanı Harry Potter ve Felsefe Taşı 1997'de yayınlandı. Bu, 2001'de piyasaya sürülen sonraki film serisinin olağanüstü başarısı sayesinde küçük bir parça değil. Filmlerin yıldızları bu yılın başlarında bir saatlik özel "Harry Potter'ın 20. Yıldönümü: Hogwarts'a Dönüş" te bir araya geldi.

Birleşme, hem hayranlar hem de oyuncular için birçok anı geri getirdi.