WhatsApp Çöktü!

Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz dakikalardan itibaren erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, grup ya da bireysel sohbetlerde mesaj gönderemediklerini ve uygulamanın anlık işevlerini yitirdiğini bildirdi.

Mobil ve web üzerinden yaşanan problemler kullanıcıyı çıldırttı. Anlık kontrollerde sorun henüz çözülmedi.

İnternette yaşanan sorunları analiz eden Downdetector, son 1 saat içerisinde WhatsApp üzerine yapılan şikayetlerin arttığını bildirdi. Sorunların yüzde 95'i mesaj gönderememe üzerine yaşanıyor.

Instagram ve Facebook'ta da erişim sorunu yaşanıyor!

Yaşanan erişim sorunu Meta'ya ait bütün platformalara yansıdı. Kullanıcılar platformun diğer uygulamalarında da sorun yaşadığını söylüyor.

Dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın çöküşü üzerine Meta, problemin biran önce çözüleceğini açıkladı.