iPhone gittikçe basitleşiyor!

Apple, yeni mobil işletim sistemi iOS 16 için yeni bir beta sürümü yayınladı. Yeni özelliklerin yanında hata düzeltmelerinin de yapıldığı iOS 16.2 sürümüne yeni bir mod eklendi.

Özel Erişebilirlik Modu

iPhone'ların bilinen arayüz tasarımı dışına gelecek bu modla birlikte kullanıcılara oldukça sade bir görüntü sunulacak. Küçük yazıları okumakta zorlanan kullanıcılar için uygulamadaki simgelerde oldukça büyük bir boyuta sahip olacak.

İşte Erişlebilirlik Modu!

Özelleştirilebilecek bu özellikği birlikte ana sayfa ve güç tuşuna üç kez üst üste basarak aktif edebileceksiniz. Kullanıcılar bu arayüzün nasıl görüneceğini ve işlevselliğini özelleştirebilecek.