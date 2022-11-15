Elon Musk Twitter’ın o özelliğini tarihe gömecek!

Uzun zamandır Twitter'la arasındaki çekişmeli ilişki sonrasında platformu satın almayı başaran Elon Musk, satın almasından kısa bir süre sonra büyük kararlar aldı.

Ücretli abonelikle birlikte tüm kullanıcılara mavi tik vereceğini söyleyen Musk, birçok üst düzey yöneticisini de işten çıkardı.

Aldığı kararlar büyük ses getiren Elon Musk, Twitter'ın süregelen özelliklerinden birini de kaldıracağını açıkladı.

Artık olmayacak!

Twitter yakında tweet'in hangi cihazdan gönderildiğini göstermeyi bırakacak.