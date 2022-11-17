Apple hayatınızı kurtaracak ’Acil SOS’ özelliğini sundu! Türkiye’de kullanıma açık mı?

Apple, ABD ve Kanada'daki kullanıcıları için 'Acil SOS' hizmetini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı dışındayken bile uygu aracılığıyla acil çağrı yapabilecekler.
Bu özellikle birlikte kullanıcılar konumlarını aile ve arkadaşlarıyla da paylaşabilecek.
Özellik ilk olarak Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilecek!
Özellik nasıl çalışıyor?
İlk etapta kullanıcının uydudan yardım alabileceği 'şebeke dışı' arayüzü açılır. Ardından standart sorular ve protokoller gözden geçirilmek üzere uzmanlara paylaşılır.
Arayüz kontrol edildikten sonra nereye yönlendirileceğini anlamak üzere sorular, konum, rakım, Tıbbi Kimlik ve iPhone pil seviyesi bilgileri paylaşılır.
Mesajlar doğrudan uydu aracılığıyla görevli ya da kullanıcı adına iletilir ve acil durumda iletişime geçilecek kişilerle paylaşılır.