Apple hayatınızı kurtaracak ’Acil SOS’ özelliğini sundu! Türkiye’de kullanıma açık mı?

Apple, ABD ve Kanada'daki kullanıcıları için 'Acil SOS' hizmetini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı dışındayken bile uygu aracılığıyla acil çağrı yapabilecekler.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar konumlarını aile ve arkadaşlarıyla da paylaşabilecek.

Özellik ilk olarak Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilecek!