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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:39

Twitter DM'lerinizi kimse okuyamayacak!

Twitter DM’lerinizi kimse okuyamayacak!

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, gün geçmeden güncelleme üzerine güncelleme alıyor. En son yapılan duyuruya göre, Twitter'a gelen uçtan uca şifreleme ile mesajlarınız daha güvenli hale gelecek!

Aylar süren çekişme sonrası sonunda platformu satın alan Elon Musk, gündem olmaktan vazgeçmiyor. Hesap doğrulama özelliğini ücretli abonelere de açacağını duyuran Musk, birçok fake hesabın 8 dolar karşılığında mavi tik alması sonucunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bunun önüne geçme kararı alan Musk, ücretli abonelerin gri tik rozeti alacağını duyurdu.

Güncellemelerin önünü kesmeyen Twitter, uçtan uca şifreleme özelliği getirecek. Mobil uygulama paylaşımlarıyla Twitter'da tanınan Jane Manchun Wong, Tiwtter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında uçtan uca şifreleme özelliğinin Twitter'a da geleceğini duyuran Wong, bu güvenlik sisteminin kullanıcılar tarafından sevileceğini iddia etti.

Elon Musk Wong'un attığı tweete emoji ile yanıt vererek bu iddiaları doğrulamış oldu.

Twitter bu özelliği 2018 yılında gündeme getirmişti ancak gelişmeler yolunda gitmemişti.

Uçtan uca şifreleme gelirse mesajlarınız kimse taraından görülmeyecek!

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