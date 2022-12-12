Artemis I görevi tamamlandı, Orion Pasifik okyanusu’na indi!



İlerleyen günlerde Orion'un Kennedy Uzay Merkezine geri getirileceği burada ekipler tarafından kapağı açılarak Komutan Moonikin Campos (sensörlerle donatılmış manken), uzay biyolojisi deneyleri (4 uzay biyoloji araştırması), Snoopy (sıfır yer çekimi göstergesi) ve resmi uçuş kiti dahil olmak üzere çeşitli yükleri boşaltacakları belirtildi. Ardından, kapsül ve ısı kalkanı birkaç ay boyunca test ve analize tabi tutulacak.

Yunan mitolojisinde Ay tanrıçası olarak bilinen Apollon'un ikiz kardeşi Artemis'ten adını alan NASA'nın Artemis görevleri boyunca Ay'a ilk kez bir kadının ve beyaz olmayan bir insanın gitmesi hedefleniyor. Ayrıca görevlerin Ay'da uzun süreli varlık göstermenin yolunu açması ve Mars'a gidecek astronotlar için bir 'basamak' olması bekleniyor.