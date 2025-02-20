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Giriş Tarihi: 20.2.2025 16:30

Buzullar eriyor, tehlike büyüyor! 2 milyar kişi susuz kalabilir!

Küresel ısınmanın etkisiyle dünya genelinde buzullar hızla eriyor. 2000-2023 yılları arasında 6.542 trilyon ton buzul kaybı yaşandı ve bu durum deniz seviyesinin 18 mm yükselmesine neden oldu. Araştırmalar, her yıl ortalama 273 milyar ton buzun eridiğini gösteriyor.

Buzullar eriyor, tehlike büyüyor! 2 milyar kişi susuz kalabilir!

Buzulların kaybı, yalnızca deniz seviyesini yükseltmekle kalmıyor; dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın içme suyu kaynaklarını da tehdit ediyor. Özellikle İzlanda ve İsviçre gibi ülkelerde hidroelektrik üretimi için hayati önem taşıyor.

Bilim insanları, son on yılda buzul kaybının önceki döneme göre %36 arttığını belirtiyor. Küresel deniz seviyesindeki her santimetrelik artış, 2 milyon insanı sel riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Buzullar, iklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri ve erime hızının takip edilmesi, iklim politikalarının etkinliğini değerlendirmek açısından kritik bir rol oynuyor.

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Buzullar eriyor, tehlike büyüyor! 2 milyar kişi susuz kalabilir!
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