Buzullar eriyor, tehlike büyüyor! 2 milyar kişi susuz kalabilir!

Buzulların kaybı, yalnızca deniz seviyesini yükseltmekle kalmıyor; dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın içme suyu kaynaklarını da tehdit ediyor. Özellikle İzlanda ve İsviçre gibi ülkelerde hidroelektrik üretimi için hayati önem taşıyor.

Bilim insanları, son on yılda buzul kaybının önceki döneme göre %36 arttığını belirtiyor. Küresel deniz seviyesindeki her santimetrelik artış, 2 milyon insanı sel riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Buzullar, iklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri ve erime hızının takip edilmesi, iklim politikalarının etkinliğini değerlendirmek açısından kritik bir rol oynuyor.