Yapay zekaya soru sorarken dikkatli olun! Uzmanından uyarı: "Nasıl bir cevap istediğinizi çok iyi hesaplıyor"



Yapay zekaların tamamıyla özgün içerikler üretmediklerini de tespit ettiklerini belirten Kul, "Yapay zeka seninle birlikte gelişiyor aynı zamanda. Yani verdiğin cevaplar onu aynı zamanda geliştiriyor. Senin verdiğin bilgileri başka biriyle de kullanabiliyor. Biz mesela sektör olarak bu yapay zekâyı kullandığımızda bizimle birlikte bizim kullandığımız bazı yapay zeka içeriklerinin başka kişilerin de kullandığını fark ettik. Bu da yapay zekâyı aslında yani benzersiz bir şeyler üretmediğini de gösteriyor bize. Yani var olan şey şeyleri bize sunuyor. O yüzden var olan bilgiyi bize sunduğu için bu bilgileri başkaları da kullanabilir. O yüzden hani oradaki bilgiyi alıp aynı olduğu gibi kullanmak sizi bazen zor duruma da düşürebilir. Biz bunları içeriklerde bazı analizler yaptığımızda yapay zekanın başka içerik üreten kişilere de aynı içerikleri verdiğini tespit ettiğimizde biz bu konuda çok dikkat ediyoruz. O yüzden insanların da oradan aldıkları bilgilerin benzersiz, onlara özel, işte herhangi bir taklidi ya da herhangi bir benzerinin olmadığını düşünmesinler. Yapay zeka bugün size cevap veriyor. Yarın bir başkasına cevap veriyor veya atıyorum bir başkasına aynı cevabı veriyor. O yüzden burada üretilecek olan bütün içeriklerin, sadece size fikir vermek için olduğunun altını çiziyor olmak gerekiyor. Siz bu bilgileri alabilirsiniz, bu bilgileri edinebilirsiniz ama o bilgileri işleyip kendinize yeni bir benzersiz şeyler üretebilirsiniz. Biraz evet, kolaycılığı sağlıyor ama olduğu gibi kullanmak da sizi zor duruma düşürebilir" diye konuştu.