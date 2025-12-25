Kimse fark etmedi! İnsanlar Dünya’nın etrafında görünmez bir koruma oluşturmuş

Dünya'nın manyetik alanı, gezegeni Güneş'ten ve uzaydan gelen tehlikeli ışınlara karşı doğal olarak koruyor.

Bu alan, elektrik yüklü parçacıkların bir kısmını Dünya'nın çevresinde tutarak radyasyon kuşakları oluşturuyor. Bu kuşaklar Van Allen kuşakları olarak biliniyor.

Yeni araştırmalar, bu kuşakların insan faaliyetlerinden etkilendiğini ortaya koydu. Özellikle denizaltı haberleşmesinde kullanılan çok düşük frekanslı radyo dalgalarının, uzaydaki parçacıkların hareketini değiştirdiği tespit edildi.

Bilim insanları, bu radyo dalgalarının Dünya'nın etrafında adeta görünmez bir "balon" oluşturduğunu ve bazı zararlı parçacıkları gezegenden uzaklaştırdığını belirtiyor. Yapılan ölçümlerde, Van Allen kuşaklarının iç kısmının yıllar içinde biraz daha uzağa kaydığı da gözlemlendi.

Bu durum, insanların farkında olmadan uzaydaki doğal dengeleri etkileyebildiğini gösteriyor. Araştırmacılar, söz konusu etkinin gelecekte Güneş fırtınalarından gelen zararlı radyasyonu azaltmak için kontrollü şekilde kullanılıp kullanılamayacağını da inceliyor.