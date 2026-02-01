Araştırma ortaya koydu: İnsan ömrünün süresinin yarısı genetik olabilir

Bilim insanları, kazalar ve enfeksiyonlar gibi çevresel ölüm nedenlerini hesaplamadan çıkararak geliştirdikleri özel bir modelle genetiğin etkisini inceledi. İsveç, Danimarka ve ABD'de doğan ikizlerin verileri kullanıldı.

Araştırmaya göre genetik yapı, özellikle yaşa bağlı hastalıklar ve vücudun yaşlanma hızı üzerinde önemli rol oynuyor. Ancak uzmanlar, bu sonucun uzun yaşamın garanti olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor.

Bilim insanlarına göre genler kişiye bir "yaşam potansiyeli" sunuyor; ne kadar sağlıklı yaşanacağı ise büyük ölçüde yaşam tarzı, çevre koşulları ve alışkanlıklara bağlı.

Uzmanlar, sağlıklı beslenme, düzenli hareket ve uyku gibi faktörlerin hala uzun ve sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahip olduğunu hatırlatıyor.