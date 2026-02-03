Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri Tarayıcı kullanıcılarına kırmızı alarm! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Giriş Tarihi: 3.02.2026 09:39

Tarayıcı kullanıcılarına kırmızı alarm! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Siber korsanlar bu kez oldukça sinsi bir yöntemle internet kullanıcılarını hedef alıyor. “Typosquatting” adı verilen bu dolandırıcılık yönteminde, web site adreslerindeki harfler küçük değişikliklerle taklit edilerek sahte siteler oluşturuluyor.

Tarayıcı kullanıcılarına kırmızı alarm! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
  • ABONE OL

Uzmanlara göre en yaygın kullanılan yöntemlerden biri, adreslerdeki "m" harfinin "rn" olarak yazılması. Modern yazı tiplerinde bu iki harf birleşmiş gibi göründüğü için kullanıcılar, sahte siteleri fark etmeden gerçek sanabiliyor.

Özellikle e-posta ve mesaj yoluyla gönderilen "acil işlem" içerikli linklere tıklayan kullanıcıların kişisel verileri risk altına giriyor. Uzmanlar, linklere tıklamadan önce adres çubuğunun mutlaka kontrol edilmesi ve mümkünse site adreslerinin elle yazılması gerektiği konusunda uyarıyor.


ARKADAŞINA GÖNDER
Tarayıcı kullanıcılarına kırmızı alarm! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz