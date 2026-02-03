Tarayıcı kullanıcılarına kırmızı alarm! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Uzmanlara göre en yaygın kullanılan yöntemlerden biri, adreslerdeki "m" harfinin "rn" olarak yazılması. Modern yazı tiplerinde bu iki harf birleşmiş gibi göründüğü için kullanıcılar, sahte siteleri fark etmeden gerçek sanabiliyor.

Özellikle e-posta ve mesaj yoluyla gönderilen "acil işlem" içerikli linklere tıklayan kullanıcıların kişisel verileri risk altına giriyor. Uzmanlar, linklere tıklamadan önce adres çubuğunun mutlaka kontrol edilmesi ve mümkünse site adreslerinin elle yazılması gerektiği konusunda uyarıyor.