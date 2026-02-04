Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri Yeni Dünya mı bulundu? Bilim insanlarından dikkat çeken açıklama
Giriş Tarihi: 4.02.2026 09:53

Yeni Dünya mı bulundu? Bilim insanlarından dikkat çeken açıklama

Bilim dünyası, Güneş Sistemi’nin ötesinden gelen dikkat çekici bir keşifle heyecanlandı. Dünya’ya yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Dünya’ya benzer özellikler taşıyan yeni bir gezegenin, yaşanabilir bölgede yer alma ihtimali olduğu açıklandı. Ancak bu umut verici keşfin bir de şaşırtan detayı var: Gezegenin yüzey sıcaklığı eksi 70 dereceye kadar düşebilir.

Yeni Dünya mı bulundu? Bilim insanlarından dikkat çeken açıklama
  • ABONE OL

Bilim insanları, Dünya'ya yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta, yaşama elverişli olma ihtimali bulunan yeni bir gezegen keşfetti. HD 137010 b adı verilen ve Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük olan gezegenin, Güneş'e benzeyen bir yıldızın etrafında yaklaşık 355 günde dolandığı belirtildi.

Araştırmacılara göre gezegenin, yıldızına olan mesafesi nedeniyle yaşanabilir bölgede yer alma ihtimali yüzde 50 civarında. Ancak yıldızının Güneş'ten daha soğuk ve sönük olması nedeniyle, yüzey sıcaklığının -70 dereceye kadar düşebileceği ve Mars'a benzer koşullara sahip olabileceği ifade ediliyor.

Keşif heyecan verici bulunsa da uzmanlar, gezegenin kesin olarak "yaşanabilir" sayılabilmesi için daha fazla gözleme ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Dünya mı bulundu? Bilim insanlarından dikkat çeken açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz