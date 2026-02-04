Yeni Dünya mı bulundu? Bilim insanlarından dikkat çeken açıklama

Bilim insanları, Dünya'ya yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta, yaşama elverişli olma ihtimali bulunan yeni bir gezegen keşfetti. HD 137010 b adı verilen ve Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük olan gezegenin, Güneş'e benzeyen bir yıldızın etrafında yaklaşık 355 günde dolandığı belirtildi.

Araştırmacılara göre gezegenin, yıldızına olan mesafesi nedeniyle yaşanabilir bölgede yer alma ihtimali yüzde 50 civarında. Ancak yıldızının Güneş'ten daha soğuk ve sönük olması nedeniyle, yüzey sıcaklığının -70 dereceye kadar düşebileceği ve Mars'a benzer koşullara sahip olabileceği ifade ediliyor.

Keşif heyecan verici bulunsa da uzmanlar, gezegenin kesin olarak "yaşanabilir" sayılabilmesi için daha fazla gözleme ihtiyaç olduğunu vurguluyor.