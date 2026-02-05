Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri Bilim dünyasından güncelleme: Jüpiter’in boyutu bilinenden farklı çıktı
Giriş Tarihi: 5.02.2026 09:59

Bilim dünyasından güncelleme: Jüpiter’in boyutu bilinenden farklı çıktı

NASA’nın Juno uzay aracından elde edilen yeni veriler, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’in onlarca yıldır kabul edilen ölçülerinden biraz daha küçük ve daha basık olduğunu ortaya koydu.

Bilim dünyasından güncelleme: Jüpiter’in boyutu bilinenden farklı çıktı
  • ABONE OL

Bilim insanları, Juno'nun Dünya'ya gönderdiği radyo sinyallerinin Jüpiter'in atmosferinden geçerken nasıl büküldüğünü inceleyerek gezegenin boyutunu yeniden hesapladı. Buna göre Jüpiter'in kutup yarıçapı yaklaşık 12 kilometre, ekvator yarıçapı ise yaklaşık 4 kilometre daha küçük ölçüldü.

Araştırmacılara göre fark küçük olsa da gezegenin iç yapısını ve gaz devlerinin nasıl oluştuğunu anlamak için büyük önem taşıyor. Yeni sonuçlar, hem Jüpiter modellerinin güncellenmesini sağlayacak hem de Güneş Sistemi dışındaki benzer gezegenlerin yorumlanmasına yardımcı olacak. Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim dünyasından güncelleme: Jüpiter’in boyutu bilinenden farklı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz