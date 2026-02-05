Bilim dünyasından güncelleme: Jüpiter’in boyutu bilinenden farklı çıktı

Bilim insanları, Juno'nun Dünya'ya gönderdiği radyo sinyallerinin Jüpiter'in atmosferinden geçerken nasıl büküldüğünü inceleyerek gezegenin boyutunu yeniden hesapladı. Buna göre Jüpiter'in kutup yarıçapı yaklaşık 12 kilometre, ekvator yarıçapı ise yaklaşık 4 kilometre daha küçük ölçüldü.

Araştırmacılara göre fark küçük olsa da gezegenin iç yapısını ve gaz devlerinin nasıl oluştuğunu anlamak için büyük önem taşıyor. Yeni sonuçlar, hem Jüpiter modellerinin güncellenmesini sağlayacak hem de Güneş Sistemi dışındaki benzer gezegenlerin yorumlanmasına yardımcı olacak. Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.