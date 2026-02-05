Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.02.2026 15:13

Nükleer seçenek dünyayı kurtarabilir: Asteroit savunmasında yeni umut

Bilim kurgu filmlerindeki "asteroit patlatma" senaryosu gerçek oluyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yaklaşan bir asteroidi nükleer enerjiyle saptırmanın sanılandan daha güvenli ve etkili bir yöntem olabileceğini ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi ve nükleer saptırma girişimi OuSoCo araştırmacıları, CERN'deki parçacık hızlandırıcıyı kullanarak demir bir göktaşı örneği üzerinde deneyler yaptı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı: Asteroitler, şiddetli darbelere maruz kaldıklarında sanılanın aksine parçalanmak yerine daha da güçleniyor.

Neden Önemli?

  • Dayanıklılık: Göktaşları darbe anında esniyor ve ardından yaklaşık 2,5 kat daha fazla direnç kazanıyor.
  • Parçalanma Riski Azalıyor: Bu direnç artışı, nükleer bir müdahale sonrası asteroidin binlerce küçük parçaya ayrılıp Dünya üzerine "taş yağdırması" riskini minimize ediyor.
  • Enerji Yönetimi: Malzemenin darbe aldıkça enerjiyi daha etkin dağıttığı (gerilme hızı bağımlı sönümleme) gözlemlendi.

Araştırmacılar, gerçek bir nükleer denemenin uzayda yapılamayacağını, bu yüzden bu fizik verilerinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Planlanan yöntem ise filmlerdeki gibi asteroidi delip içine bomba yerleştirmek değil; yüzeye yakın bir noktada patlama gerçekleştirerek oluşan buharlaşma gücüyle asteroidin rotasını saptırmak.

Bu çalışma, insanlığın olası bir kıyamet senaryosuna karşı elindeki en güçlü kozun "nükleer seçenek" olduğunu bilimsel verilerle destekliyor.

