2 bin yıllık mumyada modern hastalık izleri

Araştırmaya göre Nes-Min adlı kişinin omurunda çökme olduğu ve bu durumun şiddetli kronik bel ağrısına yol açtığı belirlendi. Nes-Hor isimli diğer mumyada ise kalça ekleminde ciddi aşınma bulundu; bunun hareket kabiliyetini önemli ölçüde kısıtladığı düşünülüyor.

ABD'deki araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü taramalar sayesinde kemikler, kas dokuları ve yüz hatlarını üç boyutlu olarak modelleyebildi. Elde edilen veriler, yaşlanma ve eklem hastalıklarının yalnızca modern yaşamın değil, binlerce yıl önce yaşayan insanların da ortak sorunu olduğunu ortaya koydu.