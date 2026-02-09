2 bin yıllık mumyada modern hastalık izleri

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 9.02.2026 13:09

Bilim insanları, Antik Mısır’a ait iki mumya üzerinde yaptıkları gelişmiş BT taramalarıyla dikkat çekici bulgulara ulaştı. Yaklaşık MÖ 330 ve MÖ 190 yıllarına tarihlenen iki kişinin iskelet yapısı incelendiğinde, günümüzde de çok yaygın görülen bel ve kalça rahatsızlıklarının izleri tespit edildi.

Araştırmaya göre Nes-Min adlı kişinin omurunda çökme olduğu ve bu durumun şiddetli kronik bel ağrısına yol açtığı belirlendi. Nes-Hor isimli diğer mumyada ise kalça ekleminde ciddi aşınma bulundu; bunun hareket kabiliyetini önemli ölçüde kısıtladığı düşünülüyor.

ABD'deki araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü taramalar sayesinde kemikler, kas dokuları ve yüz hatlarını üç boyutlu olarak modelleyebildi. Elde edilen veriler, yaşlanma ve eklem hastalıklarının yalnızca modern yaşamın değil, binlerce yıl önce yaşayan insanların da ortak sorunu olduğunu ortaya koydu.

