Giriş Tarihi: 10.02.2026 17:13

Büyük Kanyon’dan bile daha büyük! Bilim insanları okyanusun derinliğindeki o gizemi sonunda çözdü!

Kuzey Atlantik’te bulunan ve Büyük Kanyon’dan bile daha büyük olan devasa deniz altı kanyonu King’s Trough, bilim dünyasını yıllardır şaşırtıyordu. 500 kilometreden fazla uzanan bu devasa yarığın sırrı, 9 Şubat 2026’da yayımlanan yeni bir çalışmayla gün yüzüne çıktı.

Uzun süre su erozyonuyla oluştuğu düşünülen kanyonun, aslında sanılanın aksine tektonik plakaların "fermuar etkisi" yaratan bir hareketle birbirinden ayrılması sonucu oluştuğu kanıtlandı. GEOMAR'dan Dr. Antje Dürkefälden liderliğindeki ekip, bölgenin yaklaşık 24 milyon yıl önce Avrupa ve Afrika plakalarının gerilmesiyle şekillendiğini ortaya koydu.

MANTODAKİ ISI FAKTÖRÜ

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise Dünya'nın derinliklerinden gelen devasa ısı sütunları, yani manto sorguçları oldu. Bugün Azor Adaları'nı besleyen sıcak materyalin, milyonlarca yıl önce kabuğu zayıflatarak kırılmaya uygun hale getirdiği anlaşıldı. 2020'deki METEOR keşif gezisinde toplanan yüksek çözünürlüklü veriler ve kaya örnekleri, derin yer dinamiği ile yüzey hareketleri arasındaki bu güçlü bağı doğruladı.

Bu keşif, okyanus tabanındaki devasa yapıların sadece suyun gücüyle değil, gezegenimizin içindeki devasa ısı makinesinin etkisiyle nasıl şekillendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

