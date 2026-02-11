Türk bilim insanından uzayda tarım hamlesi! Ay ve Mars toprağında bitki yetiştiriyor

UZAY ISLAHININ DÜNYAYA KATKISI

Uzay ıslahı çalışmalarının dünyadaki tarımsal üretime de katkı sağladığını belirten Uzilday, uzaya gönderilen tohumlarda herhangi bir dış radyasyon kaynağı kullanılmadan doğal mutasyonların oluştuğunu dile getirdi.

Bu yöntemle tohumdan uzaklaştırılması gereken radyoaktif atığın bulunmadığını ifade eden Uzilday, "Daha ucuza mutantlar elde etmiş oluyoruz, çok ucuz bir şekilde ve sonrasında dünyada bu elde ettiğimiz türler daha iyi koşullarda yetişebiliyor mu, kuraklığa karşı daha dayanıklı mı, sıcaklığa karşı daha dayanıklı mı, yetişemeyen koşullarda bitki yetiştiriliyor muyuz bunlar hakkında çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla kız öğrencilere de mesaj veren Uzilday, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada keşfedilmeyi bekleyen şeylerin yanında, uzayda da keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. O yüzden laboratuvar çalışmaları, biyolojiyle ilgili olan çalışmalarda ne kadar fazla kız öğrenci çalışırsa o kadar iyi. Umarım çalışmalarımız ilham olur."