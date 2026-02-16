Mars neden kırmızı? Yeni araştırma ezber bozdu

Bilim insanları NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'na ait uzay araçları ile Mars gezginlerinden elde edilen verileri inceledi. Sonuçlar, gezegenin yüzey tozunda "ferrihidrit" adlı su içeren bir demir minerali bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre Mars'ın kızıl görünümünün asıl nedeni büyük ihtimalle bu mineral.

Ferrihidritin oluşması için su ve oksijen gerekiyor. Bu da Mars'ın geçmişte bugüne kıyasla daha nemli ve farklı bir ortama sahip olabileceğine işaret ediyor. Günümüzde oldukça kuru ve soğuk olan gezegende bu mineral oluşamazken, oluştuktan sonra milyarlarca yıl bozulmadan kalabiliyor.