Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri Görünmez parçacıkları 3 boyutlu izleyen yeni kamera teknolojisi: PLATON!
Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:11

Görünmez parçacıkları 3 boyutlu izleyen yeni kamera teknolojisi: PLATON!

ETH Zürih ve EPFL araştırmacıları, görünmez parçacıkların hareketlerini 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü olarak izleyebilen PLATON adında yeni bir detektör geliştirdi. Geleneksel sistemlerdeki milyonlarca küçük bileşenin yerine, bu sistem tek bir parlayan (sintilatör) malzeme bloğu kullanıyor.

  • ABONE OL

PLATON; ışığın yalnızca yoğunluğunu değil yönünü de kaydeden ışık alanı (plenoptik) kameraları, tek bir fotonu dahi algılayabilen ultra hassas sensörleri (SPAD) ve yapay zekayı yenilikçi bir şekilde birleştiriyor. Sistemdeki yapay zeka, büyük dil modellerinde kullanılan Transformer mimarisinden yararlanarak fotonların nerede ve ne zaman ortaya çıktığını analiz edip parçacıkların izini 3 boyutlu olarak yeniden oluşturuyor.

BİLİM DÜNYASI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Nötrino ve karanlık madde gibi etkileşimi zayıf parçacıkları tespit etmek için günümüzde milyonlarca parçadan oluşan devasa ve kurulumu zor detektörler kullanılıyor. PLATON, ölçeklendirme ve maliyet zorluklarını aşarak devasa hacimlerde bile milimetrenin altında hassasiyet sunmayı vaat ediyor. Prototip simülasyonları yakın zamanda Nature Communications'ta yayımlandı.

TIPTA YENİ BİR DÖNEM

Bu teknoloji sadece parçacık fiziğiyle sınırlı kalmayacak. Araştırmacılar, bu donanım ve yapay zeka kombinasyonunun tıp dünyasında PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) taramalarını çok daha net ve keskin hale getirmesi amacıyla şimdiden üç farklı patent başvurusunda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Görünmez parçacıkları 3 boyutlu izleyen yeni kamera teknolojisi: PLATON!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA