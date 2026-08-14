Gaziantepli öğrencilerden uzayda tarihi başarı: NASA yarışmasında dünya ikinciliği!

"KAPIMIZ HER TÜRLÜ UZAYA ÇIKIYOR"

Önkol, aynı yarışmanın gelecek yıl düzenlenecek programı için de davet aldıklarını ifade etti.

Önlerinde daha çok yol olduğunu ve farklı yarışmalara katılmak için çalışacaklarını belirten Önkol, "Kapımız her türlü uzaya çıkıyor. Her türlü uzay araçları hakkında projeler yapmayı planlıyoruz. Amacımız dünya ikinciliği kazandığımız projenin üzerine bir şeyler eklemek değil, daha fazla yeni projeler yapmak." dedi.

Takımın diğer üyesi Ceylin Erayman da elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.