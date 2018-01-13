Intel işlemcili sistemler yeniden başlatma sorunuyla karşı karşıya

Son bir iki haftalık zaman Intel için eğlenceli olmadı. Meltdown ve Spectre açıkları Intel'le birlikte AMD, ARM ve daha birçok teknoloji devini etkiledi. Intel bu hafta bu güvenlik açıklarını düzeltmek için bazı yamalar yayınlamıştı. Fakat gelen haberlere göre Intel sistemine sahip bazı kurumsal müşteriler, yamaları yükledikten sonra yeniden başlatma (Reboot) sorunuyla karşı karşıya kaldı.

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KURUMSAL MÜŞTERİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Intel'den Navin Shenoy yayınladığı blog yazısında, "Birkaç müşterimizin yazılım güncellemelerini yükledikten sonra yeniden başlatma sorunu yaşadığına dair raporlar aldık." ifadesini kullandı. Bununla birlikte revize edilmiş bir güncelleme gerekiyorsa, bunu da normal yollarla dağıtacaklarını açıkladı.

İşin özeti Intel işlemcili veri merkezi ve sunucuların bazıları, Meltdown ve Spectre'ye karşı yüklenen yamalar nedeniyle yeniden başlatma sorunu yaşıyor.

SESSİZCE TALEP ETTİ

The Wall Street Journal'da yazanlara göre Intel, büyük müşterilerinden yani bulut hizmeti veren şirketlerden ve diğer kurumsal şirketlerden şimdilik güncellemeleri yüklememelerini istemiş. Bu erteleme talebini ise sessiz ve gizli şekilde müşterilerine iletmiş. Bununla birlikte Intel son kullanıcıların güncellemeleri yüklemelerini tavsiye ediyor.

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Uzmanlara göre yazılım sorunu olan yeniden başlatma problemi, Meltdown ve Spectre baskısından dolayı kaynaklanıyor. Meltdown yalnızca Intel işlemcileri etkilerken, Spectre ise AMD, ARM, IBM Power ve Nvidia dahil olmak üzere birçok ismin işlemcilerini etkliyor. Raspberry Pi, bu kusurlardan etkilenmeyen tek bilgisayar gibi görünüyor.

Şimdiye kadar Meltdown ve Spectre açıklarını kullanıp, bunları istismar eden herhangi bir kişinin varlığı daha bulunamadı. Uzmanlar her iki açıktan faydalanmanın zor olduğunu belirtiyor.