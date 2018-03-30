Mars'a internet bağlantısı sağlayacak

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Dünya yörüngesinde konumlandırılacak uyduların geniş bant internet sağlamasını onayladığını duyurdu. FCC, SpaceX'in 4.425 uyduyla internet bağlantısı sağlayacağı detayını paylaştı.

TESLA İFLAS MI EDİYOR?

Habertürk'ün haberine göre FCC, geçtiğimiz ay SpaceX'in bu fikrini desteklemiş ve fiber optik kabloların erişemediği yerlere internet bağlantısı götürmenin en iyi yolunun uydu teknolojisi olduğu yönünde görüş belirtmişti.

2 NİSAN'DA FIRLATACAK

SpaceX, ilk internet uydularını 2 Nisan tarihinde Cape Canaveral, Florida'da bulunan uzay üssünden yörüngeye fırlatacak. Fırlatma için şirketin Falcon 9 roketi kullanılacak.

FCC, SpaceX'in Ka (20/30 GHz) ve Ku (11/14 GHz) bant frekansları kullanacağını belirtti.

ELON MUSK'IN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

İNSAN KOLONİSİ İÇİN İNTERNET BAĞLANTISI HEDEFLİYOR

Elon Musk, uzaya kurmayı planladığı internet ağıyla, Mars'ta kurulacak olan insan kolonisine de internet götürmek istiyor. Musk'a göre kurulacak gezegenler arası internet bağlantısı, Dünya'daki geleneksel bağlantıdan çok daha hızlı olacak.