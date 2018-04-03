Efsane telefon Nokia 2010 geri dönüyor!

Nokia son dönemde nostaljik telefonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu telefonlar ise eski kullanıcıları tarafından özellikle iyi geri dönüşler alıyor. Bu geri dönüşler devam ettikçe Nokia, nostaljik telefonların yeni versiyonlarını çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor. Nokia son olarak efsane Nokia 2010 modelini yenileyerek piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

İlk olarak 1994 yılında piyasaya sunulanNokia 2010 modeli zamanının en beğenilen telefonlarından birisiydi. Nokia markasının haklarına sahip olan HMD Global bu telefonu, 25. yıl dönümünde çıkarmayı planlıyor. Telefonun ise gelecek yılki Mobile World Congress 2019'ta tanıtılması bekleniyor.

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Ürünün üzerinde bazı tasarım değişikliklerinin de yapılacağı iddialar arasında yer alıyor. Renkli ekran ve Nokia Series 30+ işletim sistemi ile gelecek olan cihazın 4G LTE bağlantısı olacağı düşünülüyor. Ayrıca telefonun WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları desteklemesi de bekleniyor. HMD Global telefonu 25. yıl dönümünde çıkarmayı planlıyor.

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