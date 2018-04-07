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'in bir özelliği ortaya çıktı! planlanandan daha önce geliştirdi

Güney Koreli dev üretici için işler yolunda görünüyor. Yayınlanan son raporlara göre şirket planlarını belirlediği tarihten daha önce tamamladı. Bu durum yeni nesil sistem çipleri için daha iyi olacak.

Giriş Tarihi: 7.4.2018 08:38 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 08:47
Qualcomm Snapdragon 855'in bir özelliği ortaya çıktı! Samsung planlanandan daha önce geliştirdi

SEDaily sitesinin haberine göre , 7 nm üretim teknolojisinin gelişimini planlanandan 6 ay önce tamamladı. Bu üretim süreci 'un yeni üst seviye sistem çipi 'te kullanacak görünüyor.

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Peki söz konusu 7 nm üretimi ne anlama geliyor? Bu şekilde üretilen çipler daha az yer kaplıyor, ayrıca daha düşük enerji tüketimi yaparak daha yüksek saat hızlarında çalışıyor. Yani Snapdragon 855'li telefonlar daha uzun pil ömrü sunacak. Samsung'un bu yılın sonuna doğru 7 nm ile Snapdragon 855'i üretmesi bekleniyor.

Bu arada endüstri içinden bir yetkili (İsim verilmemiş), Samsung'un 7 nm görevlerini tamamladığını ve şirketin 5 nm üstünde çalışmalara başladığını vurguladı.

Bununla birlikte Samsung'un en büyük rakibi olan ise 5 nm üretim süreci üstünde uğraşıyordu. Bu sene Samsung ve TSMC arasında önceki yıllara göre çok daha sert bir rekabet yaşanacak görünüyor.

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Qualcomm Snapdragon 855'in bir özelliği ortaya çıktı! Samsung planlanandan daha önce geliştirdi
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