NASA'nın eski astronotu gerçekten UFO gördü mü?

Son günlerde internette efsane astronotlardan Buzz Aldrin'in ismi sıklıkla anılıyor. Aldrin'in Ay yolunda UFO gördüğü söylenir, bu konuyla alakalı dikkat çekici yeni bir iddia var. The Sun ve News.com.au gibi kaynaklarda yayınlanan haberlere göre Aldrin, UFO konusunda sorguya çekilmiş ve yalan makinesi testinden geçmiş!

DOĞRUYU SÖYLEMİŞ

Aldrin ve başka astronotların yalan makinesi sorgusuna "Oldukça katı laboratuvar koşulları" altında girdiklerini vurgulanıyor. Kaynaklar Aldrin, Al Worden, Edgar Mitchell ve Gordon Cooper'ın Ohio, Albany'de bulunan Biyoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalara katıldıklarını belirtiyor.

L ŞEKLİNDE UFO GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Daily Star, 88 yaşındaki Aldrin'in gözlemlenecek kadar yakına gelen "L" şeklinde bir UFO gördüğünü aktarırken, yalan makinesi sorgusunda ise doğruyu söylediğinin anlaşıldığını iddia etti. Sonuç olarak Aldrin ve diğer astronotların gerçekten böyle bir sorguya girdikleri şüpheli.

ALDRIN BU DURUMA NE DEMİŞTİ?

Buzz Aldrin seneler önce Reddit'te gerçekleştirilen online soru cevap paneline katılmıştı. Aldrin'e "Uzaylılara inanıyor musunuz? Apollo 11'de gördüğünüz nedir?" sorusu sorulmuştu.

Aldrin'in cevabı ise şu şekilde olmuştu:

"Apollo 11'de Ay'a yolculuk ederken, yanımızdaki pencerede bir ışık gördüm. Farklı bir ülkenin veya dünyanın uzay aracı olmasından başka pek çok açıklama vardı. Bizden ayrılan dört panelden biriydi. Bu panellerden biri güneşin ışığını yansıtıyordu. Hangisi bilmiyorum, teknik olarak "Tanımlanmayabilir" diyebilirim. Sonuçta panellerden birinin güneş ışığını yansıttığına eminim.

Daha sonra tam olarak neler olduğunu anladık ve Dünya'ya döndüğümüzde gözlemlerimizi açıkladık. Yıllarca röportajlar verdim. Hatta Amerika'da UFO'larla ilgilenen insanlar ve teorisyenler onlara bilgi vermediğim için bana çok kızgındı. Çünkü benim UFO gördüğümü iddia ediyorlardı, ancak o bir UFO değil, paneldi. Carl Sagan 'Olağanüstü gözlemler olağanüstü kanıtlar gerektirir' der.

Samanyolu Galaksisi'nde uzaylılar olabilir. Uzayda milyarlarca galaksi var, başka bir hayatlar olabilir. Ancak bu hayatın kanıtları için olabilecek mesefaler yüzlerce ışık yılı uzakta olabilir"

EFSANE ASTRONOTLAR

21 Temmuz 1969'da Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk kişi olarak tarihe geçti. Aynı dörevde Aldrin, Armstrong'u takip etti ve Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu. İki efsane astronot toplamda 21 saat 36 dakika ve 21 saniye boyunca Ay yüzeyinde kaldı.