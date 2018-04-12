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kullanıcıları verilerini indirebilecekler

, eleştirilere yanıt vermek ve AB düzenlemelerine uyum sağlamak için kullanıcılarına verilerini indirme izni verecek. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 23:22
Instagram kullanıcıları verilerini indirebilecekler

Veri koruma ve gizlilik konularında duyulan endişe artarken, düzenleyici kurumlar da sosyal ağlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Eleştirilerin odağında olan Facebook bünyesinde faaliyet gösteren , buna karşılık kullanıcı verilerinin indirilmesini sağlayan bir aracı yayınlamaya hazırlanıyor.

Instagram tarafından yayınlanacağı onaylanan araç, kullanıcıların platforma yükledikleri fotoğraflar, videolar ve mesajlar gibi tüm verileri istedikleri cihaza indirmelerine olanak tanıyacak.

Söz konusu araç, insanların verilerini indirerek Instagram'ın rakibi sosyal ağlara geçmesini kolaylaştıracak. Facebook'un benzer aracı, sosyal ağa karşı başlatılan ve ünlü kişilerin de katıldığı #DeleteFacebook (Facebook'u Sil) kampanyasının ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Instagram yeni veri indirme aracıyla, şirketin Avrupa Birliği'nin mayıs ayında yürürlüğe girecek yeni veri koruma kanunu General Data Protection Regulation'a (GDPR) uyum sağlayacak.

Habertürk'e göre, kullanıcıların en geç mayıs ayında Instagram verilerini yerel depolama araçlarına indirmeye başlayabilmesi bekleniyor.

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Instagram kullanıcıları verilerini indirebilecekler
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