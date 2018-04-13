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açıkça uyardı!

yeni bir açıklama yaptı ve Mac 'daki değişiklikler hakkında hatırlatma yaptı. Eğer Mac için uygulama geliştiriyorsanız bu uyarıyı dikkate almanızda oldukça fayda var.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:08
Apple açıkça uyardı!

, Mac uygulaması geliştiricilerine hatırlatma yaptı. Haziran ayından itibaren Mac uygulama güncellemelerinin desteği olması gerektiğini yeniden vurguladı. Konuyu biraz daha açacak olursak, bu durum henüz 64 bit desteği olmayan eski Mac uygulamalarını etkileyecek. Bu eski uygulamaların 64 bite geçmesi gerekiyor.

ARTIK UYARI ÇIKACAK

Apple geliştiricilere yaptığı uyarının yanında, macOS 10.13.4 sürümünü çalıştıran Mac'lerde artık lik uygulamalar açılınca uyarı çıktığını da belirtti. Yani Mac'inizde 32 bitlik uygulama açarsanız, bu uygulamanın optimze edilmediğine dair uyarı göreceksiniz.

Şirket uyarı sistemini daha önce iOS'ta da yapmıştı. Görünüşe göre Mac'lerde de 32 bitlik eski güncellenmeyen uygulamalar aşama aşama kaldırılacak.

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Apple açıkça uyardı!
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