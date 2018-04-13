Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Elon Musk'tan Tesla Model 3 itirafı geldi

'tan itirafı geldi

Yaptığı işlerle adından sıklıkla söz ettiren , 'nın iflası ve 'ün üretimi haberlerini ti'ye almıştı. Daha sonra ise Model 3'ün üretiminin başına geçmişti. Bu gelişmelerden sonra Model 3'ün beklenen üretim kapasitesine geçeceği tahmin ediliyordu. Görünüşe göre böyle olmayabilir.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:14
Elon Musk'tan Tesla Model 3 itirafı geldi

, 'ü tanıttığı zaman iddia açıklamalarda bulunmuş ve 2017 sonuna doğru üretiminin ayda 20 bin olmasını hedeflediklerini söylemişti. Yaşanan son gelişmelere göre bu hedef gerçekleşmeyecek. CBS News'ten Gayle King Elon Musk'la röportaj yaptı. Ünlü girişimci Musk, Model 3 üretiminin zor olduğunu ve üretim hedeflerinin düştüğünü belirtti. Bununla birlikte Musk, "Müşteriler arabalarını kesinlikle alacak. Ancak beklenenden altı veya dokuz ay daha uzun olacak" dedi.

EVE GİDECEK ZAMANI BİLE OLMUYOR!

Elon Musk bu ay başında Model 3 üretimini eski Apple yöneticisi Doug Field'dan devraldığını duyurmuştu. Şuanda Model 3 haftada 2020 adet üretiliyor, ama Musk bu üretim adedini haziran sonuna kadar 5000'e çıkarmayı istiyor. 'nın CEO'su ayrıca son aylarda zorlandığını ve üretim için fabrikada kaldığını da belirtti. Haftada 7 gün çalıştığını ve eve gidecek zaman dahi bulamadığını da itiraf etti.

Elon Musk'tan Türk mühendise şok yanıt

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elon Musk'tan Tesla Model 3 itirafı geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN