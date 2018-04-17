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'den li üretici 'ye yasak cezası geldi

hükümeti, li telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Corp.'un yaptırım ihlalinde bulunması sebebiyle şirketin ABD ürünlerini satın almasını yedi yıl boyunca yasakladı, iki ülke arasındaki ticaret gerilimi arttı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 10:35
ABD'den Çinli üretici ZTE'ye yasak cezası geldi

hükümeti, li telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Corp.'un yaptırım ihlalinde bulunması sebebiyle şirketin üretimde kullandığı önemli ABD ürünlerini satın almasına yedi yıllık bir yasak getirdi.

DAHA ÖNCE CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI

Bloomberg HT'nin haberine göre ZTE, bunun öncesinde, ve 'ye telekomünikasyon ekipmanı göndermesi sebebiyle cezaya çarptırılmıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şirketin, yolsuzluk yapan çalışanlarına bonus ödemesinde bulunduğu, kınama cezalarını yayınlamadığı ve ABD'li otoritelere yalan söylediği belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET GERİLİMİ ARTTI

ZTE'ye getirilen bu cezayla birlikte ABD ve Çin arasındaki ticarete ilişkin gerilimi arttı. ZTE, bir yandan, 'nin büyük bilişim şirketlerinden biri olan Netaş Telekomünikasyon'un yüzde 48'ini satın almıştı.

"ÇİN İLE ABD ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞININ GALİBİ TÜRKİYE OLABİLİR"

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ABD'den Çinli üretici ZTE'ye yasak cezası geldi
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