GTA 6 (Grand Theft Auto 6) ne zaman çıkacak? Rockstar Games açıklama yaptı

Analist Michael Pachter daha önce GTA 6'nın 2021'de çıkacağını, fakat 2022'nin daha gerçekçi bir tahmin olacağını söylemişti. Patcher, "Bildiğiniz gibi Red Dead Redemption 2, 8 yıl sonra ilk defa karşımıza çıkacak. Bu sebeple GTA 6'nın 2021'den önce gelmeyeceğini söyleyebilirim. Rockstar'ın oyunun çıkışından en az bir sene önce duyurusunu yaptığını düşünürsek, 2021 gibi duyurulan GTA 6'nın 2022'de çıkması beklenebilir." demişti.

EN YETKİLİ İSİM KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Bunun ardından GTA 5'in online sürümünde bazı oyunculara Grand Theft Auto 6 çıkış tarihinin 2019 olduğuna dair mesajlar gitti. Oyuncular mesajların Rockstar Games'ten geldiğini düşündü.

Twitter'da KlosisYT adlı kullanıcı GTA 6'nın 2019'da gelip gelmeyeceğini Rockstar Games'e sordu. Rockstar Games, "Bu, Rockstar Games'den resmi bir mesaj ya da açıklama değil, mod kullanımıyla yapılan bir aldatmacadır" dedi. (Milliyet)