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6 ( 6) ne zaman çıkacak? açıklama yaptı

6 veya tam adıyla 6 hakkında uzun zamandır birçok dedikodu var. Hatta geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayla birlikte iddiaların doğru olduğu konuşuldu. Fakat geliştirici söylentilere nokta koyan bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:31
GTA 6 (Grand Theft Auto 6) ne zaman çıkacak? Rockstar Games açıklama yaptı

Analist Michael Pachter daha önce 6'nın 2021'de çıkacağını, fakat 2022'nin daha gerçekçi bir tahmin olacağını söylemişti. Patcher, "Bildiğiniz gibi Red Dead Redemption 2, 8 yıl sonra ilk defa karşımıza çıkacak. Bu sebeple 'nın 2021'den önce gelmeyeceğini söyleyebilirim. Rockstar'ın oyunun çıkışından en az bir sene önce duyurusunu yaptığını düşünürsek, 2021 gibi duyurulan GTA 6'nın 2022'de çıkması beklenebilir." demişti.

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Bunun ardından GTA 5'in online sürümünde bazı oyunculara 6 çıkış tarihinin 2019 olduğuna dair mesajlar gitti. Oyuncular mesajların 'ten geldiğini düşündü.

Twitter'da KlosisYT adlı kullanıcı GTA 6'nın 2019'da gelip gelmeyeceğini Rockstar Games'e sordu. Rockstar Games, "Bu, Rockstar Games'den resmi bir mesaj ya da açıklama değil, mod kullanımıyla yapılan bir aldatmacadır" dedi. (Milliyet)

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GTA 6 (Grand Theft Auto 6) ne zaman çıkacak? Rockstar Games açıklama yaptı
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