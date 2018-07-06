WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta sorun var mı? Şu anda çalışıyor mu?

Görünüşe göre Türkiye'de WhatsApp erişilememe problemi yaşanıyor. Sosyal medya ve çeşitli forum sitelerinde bazı kullanıcılar WhatsApp'ın çöktüğünü ve mesaj gönderemediklerini belirtti. Hatta bazı kullanıcılar WhatsApp'ı silip yeniden yüklediğinde "WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor. Lütfen 5 dakika içinde tekrar deneyin" uyarısı ile karşılaştı.

WHATSAPP ŞU ANDA ÇALIŞIYOR MU?

Down Dedector sitesindeki haritaya göre Türkiye'deki problem İstanbul'u kapsıyor, ülkemizin diğer yerlerinde sorun yok görünüyor. Ayrıca haritada Malezya'da da WhatsApp çökmüş durumda.

Sosyal medyada erişimle ilgili sorun yaşadığını yazan kullanıcılar var. WhatsApp konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, fakat problemin güncellemeden sonra yaşandığına dair yorumlar var.