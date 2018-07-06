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çöktü mü? WhatsApp'ta sorun var mı? Şu anda çalışıyor mu?

1.5 milyarı aşan kullanıcı sayısına sahip olan 'ta problem yaşandı. da WhatsApp'ta çöktüğü konuşuldu ve bazı kullanıcılar problem yaşadığını dile getirdi. Mesajlaşma servisinde neden böyle bir hata yaşandığına dair ise sadece belirli tahminler yapıldı. Şu anda WhatsApp'ta durum nasıl?

Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 12:00
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta sorun var mı? Şu anda çalışıyor mu?

Görünüşe göre 'de erişilememe problemi yaşanıyor. ve çeşitli forum sitelerinde bazı kullanıcılar WhatsApp'ın çöktüğünü ve mesaj gönderemediklerini belirtti. Hatta bazı kullanıcılar WhatsApp'ı silip yeniden yüklediğinde "WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor. Lütfen 5 dakika içinde tekrar deneyin" uyarısı ile karşılaştı.

WHATSAPP ŞU ANDA ÇALIŞIYOR MU?

Down Dedector sitesindeki haritaya göre Türkiye'deki problem 'u kapsıyor, ülkemizin diğer yerlerinde sorun yok görünüyor. Ayrıca haritada 'da da WhatsApp çökmüş durumda.

Sosyal medyada erişimle ilgili sorun yaşadığını yazan kullanıcılar var. WhatsApp konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, fakat problemin güncellemeden sonra yaşandığına dair yorumlar var.

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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta sorun var mı? Şu anda çalışıyor mu?
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