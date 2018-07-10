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herkese açılıyor! YouTube gizli mod nedir?

Bu yılın başında ve YouTube Music için testlerine başlanan '' mayısta başlanan A/B testinden çıkarak herkese açılıyor. Özellik devreye alındığında aranan ve izlenen videolar, izleme geçmişi ve arama geçmişinde görülmüyor

Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 11:02
YouTube gizli mod herkese açılıyor! YouTube gizli mod nedir?

etkinleştirildiğinde arama ve izleme geçmişine videoları kayıt etmemenin yanı sıra, Hesap sayfasının en altındaki Çıkış Yap düğmesi de "Gizli Mod'a Geç" olarak değişiyor. Bu sayfaya ulaşarak gizli moda geçmek için uygulamada ya da web sitesinde sağ üstteki hesap görseline (avatar) tıklamak yeterli.

GİZLİ MODA GEÇTİĞİNİZ UYARISI ÇIKIYOR

Özelliği ilk kez kullandığınızda "Gizli Mod'a geçtiniz" uyarısı ekrana geliyor. Bunun dışında izleme ve arama geçmişinizin devrede olmadığını göstermek için birkaç gösterge daha bulunuyor. şapkasında ve avatarda gölge görülürken, uygulamanın en altında "Gizli Moddasınız" ibaresi de görülüyor.

Gizli Mod'dan çıkıldığında da oturum boyunca yapılanlar temizlenerek hesabınızın son kullanılan haline dönüyorsunuz.

'deki uygulamaya gelecek olan özellik 13.25.56 sürümünde karşımıza çıkacak. (Habertürk)

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YouTube gizli mod herkese açılıyor! YouTube gizli mod nedir?
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