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'a bomba ler geliyor!

bünyesi altında bulunan biraz daha gelişmeye ve yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Geliştirici ekip popüler mesajlaşma uygulaması üstündeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Görünüşe göre Whatsapp'a iki yeni bomba geliyor!

Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 18:24
WhatsApp'a bomba özellikler geliyor!

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

, bu sene yeni grup sohbeti işlevlerinden galerinizden medya gizlemeye birçok yenilik yaptı. Firma henüz 2018'i kapatmış değil ve WABetaInfo'ya göre iki küçük yenilik hazırlıyor.

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WhatsApp'a bomba özellikler geliyor!
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