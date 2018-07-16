WhatsApp'a bomba özellikler geliyor!

Facebook bünyesi altında bulunan WhatsApp biraz daha gelişmeye ve yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Geliştirici ekip popüler mesajlaşma uygulaması üstündeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Görünüşe göre Whatsapp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:53Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 18:24
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
WhatsApp, bu sene yeni grup sohbeti işlevlerinden galerinizden medya gizlemeye birçok yenilik yaptı. Firma henüz 2018'i kapatmış değil ve WABetaInfo'ya göre iki küçük yenilik hazırlıyor.