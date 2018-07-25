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bu tarihte 'ya en yakın konuma geliyor

Son günlerde Tutulması hakkında konuşuluyor, ancak başka bir olay daha gerçekleşecek. , 15 yıl aradan sonra ilk defa 'ya en yakın konuma ulaşacak. Peki Dünya ve Mars'ın birbirlerine en yakın yörünge konumlarına gelmesi ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 15:28
Mars bu tarihte Dünya'ya en yakın konuma geliyor

, 31 Temmuz 2018'de, 'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak. Söz konusu tarihten önce, 27-30 Temmuz arasında, Dünya'ya giderek yaklaşacak , gökyüzünde en net haliyle gözlemlenebilecek.

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Mars bu tarihte Dünya'ya en yakın konuma geliyor
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