Mars bu tarihte Dünya'ya en yakın konuma geliyor

Son günlerde Kanlı Ay Tutulması hakkında konuşuluyor, ancak başka bir olay daha gerçekleşecek. Kızıl GezegenMars, 15 yıl aradan sonra ilk defa Dünya'ya en yakın konuma ulaşacak. Peki Dünya ve Mars'ın birbirlerine en yakın yörünge konumlarına gelmesi ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:25Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 15:28
Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak. Söz konusu tarihten önce, 27-30 Temmuz arasında, Dünya'ya giderek yaklaşacak Mars, gökyüzünde en net haliyle gözlemlenebilecek.