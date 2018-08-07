iOS 12 Beta 6 yayınlandı! Neler getiriyor?

iOS 12 beta sürümleri iki haftada bir yayınlanıyordu. Detaylara geçmeden daha önce sunulan yenilikleri hatırlayalım. Beta 3'te yeni haritalandırma verilerini kullanıma sunan Apple, Beta 5'te ise Pil sağlığının beta sürecinden çıkarılması, AirPods için kablosuz şarjın doğrulanması gibi önemli yeniliklere imza attı.

Hürriyet'e göre iPhone ve iPad için geliştiricilerin kullanımına sunulan Beta 6, yaklaşık 500 MB boyutunda. Henüz güncelleme ile gelen büyük bir yenilik görülemezken, tahmin edebileceğiniz gibi hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri sunuluyor.

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