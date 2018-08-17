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9 incelemesi! İşte özellikleri

2011 Eylül'ünde ilk kez tanıtıldığında 5.3 inçlik ekranı ve kalemiyle herkesi şaşırmıştı. Ekranının boyutu sebebiyle telefon ve tablet kelimelerinin birleşiminden oluşan (Phone + Tablet) Phablet kelimesiyle anılmaya başlandı ve böylece larda yeni bir sınıf ortaya çıkmış oldu. O günden bugüne Samsung, Note serisini amiral gemisi haline getirerek her yeni modelde de çıtayı yükselterek sektörün öncü telefon serilerinden biri yaptı. Son olarak da "En güçlü Note" olarak tanımladığı Galaxy 'u piyasaya sundu. Test merkezimize gelen Note 9 bakalım firmanın iddia ettiği kadar var mı?

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 15:03
Samsung Galaxy Note 9 incelemesi! İşte Samsung Galaxy Note 9 özellikleri

Steve Jobs 9 Ocak 2007'de ilk iPhone'u tanıtırken "Kim bir kalem ister ki? Alırsın, köşeye koyarsın, kaybedersin. Kimse kalem istemez" demişti. , 'u çıkararak resmen Apple'a meydan okudu. "Kim bir kalem ister ki?" diyen Jobs'a büyük bir yanılgı içinde olduğunu ve tüketicilerin aslında kaleme de ihtiyaç duyabileceklerini gösterdi. Samsung'un bu konuda ne kadar haklı olduğunu bugünlerde Apple'ın kalem destekli bir iPhone hazırlamakta olduğuna dair haberleri gördükçe daha iyi anlıyoruz.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9'UN TASARIMI NASIL?

Tasarım kısmında Samsung büyük bir teşekkürü hak ediyor. Çünkü bu telefonda çentik yok! Essential Phone ile başlayan iPhone X ile popülerleşen çentik, artık hemen hemen her firmanın telefonlarında görülen bir şey. Göreceli olmakla birlikte değişen, çentik furyasına kapılmayan ve kendine has tasarım anlayışına devam eden Samsung gönlümüzü bir kez daha kazanıyor.

Ön taraftan baktığımızda 'un tasarımının Note 8 ile hemen hemen aynı olduğu görülüyor. Yalnızca ekranın alt ve üst kısımlarındaki siyah alanın biraz inceltildiği ve ekranın büyüdüğü görülüyor. 2960 x 1440 piksel çözünürlüklü 6,4 inç ekran Note 8'den sadece 0,1 inç daha büyük.

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Samsung Galaxy Note 9 incelemesi! İşte Samsung Galaxy Note 9 özellikleri
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